Com mais internações, UPA Akira Tada vai atender apenas pacientes com coronavírus

Por Allan dos Reis, na redação

Com o aumento dos casos graves e a necessidade de internações, a Prefeitura de Taboão da Serra decidiu que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada vai atender – assim como o Hospital de Campanha – apenas casos de coronavírus.

Até à tarde de quinta-feira (21), o município tinha 70 pacientes internados, sendo 49 no hospital de campanha e 21 na UPA, onde estão os casos mais graves.

“Em apenas um dia tivemos o aumento dos casos graves com muitas internações. Sem o isolamento social, o colapso da rede de saúde é inevitável. Significa não ter mais leito se você precisar”, alerta o prefeito Fernando Fernandes (PSDB).

Com a mudança, as pessoas que precisam de atendimento médico, que não sejam queixas de gripes ou outros sintomas relacionados a Covid-19, devem procurar o Pronto Socorro do Antena, localizado na Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862, no Jardim Record.