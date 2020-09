Com mais uma entrega de escrituras, Taboão da Serra já beneficiou quase 2 mil famílias

Por Charles Eliseu, da PMTS

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente da Prefeitura de Taboão da Serra, entregou mais 92 escrituras. Dessa vez, foram beneficiados moradores do Condomínio Pôr-do-Sol I e II, além de casas da região.

A entrega dos documentos se deu em um evento realizado no Cemur, no dia 3 de setembro, seguindo protocolos de segurança, com, por exemplo, medição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e distanciamento entre os que compareceram.

Presente ao evento, o prefeito Fernando Fernandes ressaltou a importância da iniciativa. “Quando se consegue uma escritura do imóvel, ele passa a ser seu de verdade. E essa grande conquista é uma luta de todos os moradores. Ficamos muito felizes em poder conceder para tantas famílias a regularização de seus imóveis. São documentos que trazem a elas certeza e mais tranquilidade”.

“Essa ação concretiza um trabalho que estamos realizando no local desde a fase do processo de regularização, de aprovação. É um acompanhamento que a Secretaria de Habitação tem feito desde o início. Ficamos muito felizes com a realização desse sonho para tantas famílias”, destacou a secretária da pasta, Sandra Pereira.

A secretária explicou ainda que 4757 lotes já foram regularizados pela Prefeitura e outros 2867 estão em fase de regularização. “O número de escrituras efetivamente entregues depende do trabalho em cartório, uma vez que muitas vezes se espera a apresentação de documentos pessoais para poder fazer a titulação”.

O morador Jesuíno Rodrigues, de 66 anos, mora há mais de 10 anos no Pôr-do-Sol e ficou muito feliz com ação. “É a primeira escritura que eu recebo na minha vida. Estou morando lá há por volta de 10 anos e agora me sinto muito mais seguro com relação ao meu imóvel, dá a certeza de que ele é meu”, ressaltou.

Nos últimos anos, a Prefeitura já promoveu regularização com a entrega de escrituras para diversos bairros, como Saint Moritz I e II, Jardim Comunitário, CSU, Cidade Intercap, Nova Esperança I e II, Ponte Alta e Novo Horizonte I, II e III.

Entre outras autoridades, também prestigiou o evento a secretária municipal de Assistência Social, Arlete Silva.