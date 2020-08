Com volta as aulas indefinidas, transportadores escolares pedem ‘auxílio emergencial’ à Prefeitura

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

Com a suspensão das aulas desde março em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a categoria dos transportadores escolares de Taboão da Serra foi uma das mais atingidas por terem seus trabalhos paralisados. Com o retorno das aulas indefinido, eles foram até a porta da Prefeitura na manhã desta quarta-feira (26) pedir a criação de um auxílio emergencial para socorrer a categoria.

“A nossa reivindicação é de um auxílio emergencial para categoria, A categoria está passando por um momento muito difícil. Estamos parados há quase cinco meses e sem previsão de volta a trabalhar, sem auxílio. A categoria está passando praticamente fome. Estamos tentando o auxílio emergencial. O nosso pedido é de R$ 1200”, diz Tio Marcos, que preside a Acets (Associação dos Condutores Escolares).

Há poucos dias, eles já haviam se reunido com o prefeito Fernando Fernandes (PSDB), que na ocasião atendeu a reivindicação inicial da categoria. “Tivemos uma reunião com o prefeito, eles nos acatou, foi sensível e realmente pausou o nosso ISS. Mas a gente tinha uma volta prevista das escolas e foi prorrogado mais uma vez. Ficamos sem previsão de quando vamos voltar a trabalhar e provavelmente não vamos voltar esse ano”, completa.

Os transportadores escolares reforçam que o veículo não pode exercer nenhum outro tipo de função, fazendo com que não possam complementar suas rendas de outra maneira. Ficou acordado que nesta quinta (27), às 17h, uma comissão vai se reunir com o prefeito Fernando Fernandes (PSDB) para apresentarem a reivindicação.

Segundo a Acets, a categoria em Taboão da Serra é composta por cerca de 400 pessoas, que trabalham com o transporte escolar.