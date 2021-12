Começou a campanha “Papai Noel dos Correios” adote uma cartinha de Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A tradicional campanha “Papai Noel dos Correios” foi aberta no dia 11 de novembro em todo o país. Moradores de Taboão da Serra e região, podem participar da ação. Até o dia 13 de dezembro, pessoas podem atender aos pedidos de presentes de Natal feitos por crianças que não tem condições financeiras.

Para participar é bem simples. Basta comparecer às agências dos Correios [ver abaixo], pegar uma das cartinhas com o pedido e depois devolver com o presente, embalado para ser entregue à criança.

Este ano, com o avanço da vacinação, a campanha será híbrida. O envio e a adoção das cartas podem ser realizadas pessoalmente – nas agências participantes e nas casas do Papai Noel montadas pelo país -, e também no blog da campanha.

Todos os anos, milhares de desenhos coloridos e pedidos escritos chegam às agências. E foi assim que, há 30 anos, nasceu o Papai Noel dos Correios, uma ação social que ganhou força e passou a unir a empresa e toda a população em uma grande corrente de solidariedade.

Desde 2010, além de receber as cartinhas que vinham da sociedade, a ação passou a fortalecer a importância da educação, convidando crianças de escolas da rede pública a também tirarem os sonhos do papel.

Endereço em Taboão da Serra

Agência Jd. Santa Luzia (Rua Thereza Maria Luizetto, 83 – Jardim Santa Luzia).