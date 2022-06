Comitê Científico do governo de SP volta a recomendar máscara em locais fechados

Por Samara Matos, na redação

O Comitê Científico que assessora o governo de São Paulo voltou a recomendar aos municípios paulistas o uso de máscaras em locais fechados. O objetivo é conter o aumento dos casos de Covid-19 no estado.

Em 17 de março, um decreto do então governador João Doria (PSDB) flexibilizou a utilização do equipamento de segurança em todos os ambientes, com exceção do transporte público e de locais destinados à prestação de serviços de saúde.

“É uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Os municípios podem decidir pela obrigatoriedade se quiserem. O que foi feito hoje é uma recomendação de uso em locais fechados, especialmente aqueles com muitas pessoas, incluindo salas de aula, escritórios, cinema, por exemplo”, disse ao jornal O Globo o coordenador do Comitê, Paulo Menezes

“Isso é em função do aumento da transmissão do vírus, que já vem ocorrendo há algumas semanas e, nas últimas, têm levado ao aumento no número diário de internações no estado de São Paulo.”

Números da Secretaria Estadual de Saúde apontam que São Paulo registrou 492 novas internações por Covid em 24 horas, levando a média móvel a 404. Há duas semanas, a média era de 232.