Complexo da Mulher e Parque Linear do Ponte Alta devem ser entregues até o fim de 2023, diz Aprígio

Por Samara Matos

O Taboão em Foco acompanhou na quarta-feira (30) o prefeito Aprígio na sua tradicional visita às obras, que estão em andamento em Taboão da Serra. Das 10h às 17h, a nossa reportagem passou em obras como o Complexo da Mulher, que deve ficar pronto até dezembro, ao Parque Linear na região do Jardim Record, realizado com verbas destinadas pelo Aprígio, enquanto era deputado estadual.

“Estamos fazendo um trabalho técnico e bem feito para beneficiar toda a população. Queremos entregar bem-estar e qualidade de vida para nossa população. Exemplo disto são o Centro de Referência da Mulher e do Parque Linear do Ponte Alta que vão ficar prontos até o fim deste ano”, diz Aprígio.

O Complexo da Mulher, vai abrigar serviços como a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, o Conselho Tutelar e a Delegacia da Mulher. A previsão é que a obra termine até o final deste ano.

Já o Parque Linear vai mudar a cara do bairro com área verde e lazer e bem estar para os moradores daquela região.

Além dessas duas obras, o prefeito Aprígio visitou obras menores que acontecem como as quadras na região do São Judas , CSU e Panorama, além de obras que prometem diminuir as enchentes na região do Jardim Leme e Silvio Sampaio.