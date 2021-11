Concurso Cidade Iluminada está com inscrições abertas em SP

Direto da redação

O Concurso Cidade Iluminada está com inscrições abertas em São Paulo. Essa é a quarta edição do evento, que premia as melhores decorações natalinas na capital paulista. Os interessados devem se cadastrar pela internet até o dia 24 de dezembro.

O prêmio é dado por votação popular no site, que se encerra dia 30 de dezembro deste ano e por um júri especial. Já a lista com os vencedores será divulgada na internet no dia 14 de janeiro do ano que vem.