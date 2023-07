Concurso público da Câmara de Embu-Guaçu segue com inscrições abertas; remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil

Por Samara Matos, na redação

O mais recente concurso da Câmara de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, preencherá 3 vagas, além de formar cadastro reserva. Há opções para agente de serviços parlamentares (2 postos) e analista de tecnologia da informação (1), com salários de R$ 2.193,43 e R$ 5.837,67, respectivamente. O primeiro cargo cobra ensino médio completo, enquanto a segunda carreira requer diploma de curso superior em sistema de informação ou análise e desenvolvimento de sistemas.

As inscrições seguem até o dia 14 de agosto e devem ser realizadas pelo site do Instituto Avança São Paulo (https://www.avancasp.org.br), responsável pela realização do certame.

As provas serão realizadas no dia 24 de setembro.

Mais informações em nosso site oficial https://www.avancasp.org.br/informacoes/71/.