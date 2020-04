Condomínio Serra Verde confirma quatro casos de coronavírus e administração ‘liga’ sinal de alerta

Por Samara Matos, na redação

Na manhã desta quinta-feira (23), o Condomínio Residencial Serra Verde, em Taboão da Serra, confirmou a infecção de quatro moradores pelo novo coronavírus e acendeu o sinal amarelo entre os mais de quatro mil moradores, que residem nos 1.184 apartamentos, divididos em 37 prédios. São três homens e uma mulher.

Os casos estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde e pelos síndicos e subsíndicos, que já fecharam as áreas de lazer e tem feito higienização dos blocos e realizando trabalho de conscientização dos moradores para que fiquem dentro de suas residências.

“A Administração pede que os moradores se conscientizem e fiquem em casa. Saia só se houver necessidade. Já estamos com 4 casos de COVID-19 confirmados”, diz comunicado do Condomínio Serra Verde.

É importante salientar que a transmissão do coronavírus costuma ocorrer a partir do contato com secreções que contenham o vírus. Ou seja, tocar objetos ou superfícies contaminadas e, em seguida, levar a mão à boca, ao nariz ou aos olhos pode deixar alguém doente. Assim, corrimãos, portões, maçanetas e botões de elevadores são vilões dessa e de outras infecções.