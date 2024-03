Congresso em Taboão da Serra mostra oportunidades na área do Direito Imobiliário e Condominial

Por Allan dos Reis, no Jardim Maria Rosa

Na manhã de sábado, dia 23, a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Taboão da Serra – realizou a segunda edição do Congresso de Direito Imobiliário e Condominial com a palestra de advogados renomados na área, como doutores Márcio Rachkorsky, Alexandre Fanti e Cesar Peghini. Mercado de trabalho, realidade da gestão condominial e técnicas para realização de assembleias foram os principais pontos abordados. O prefeito Aprígio foi um dos presentes e assinou o termo de concessão de terreno público para construção da sonhada Casa da Advocacia e Cidadania.

“A organização do congresso acertou em convidar profissionais conceituados para mostrar aos advogados e advogadas da nossa subseção as possibilidades do campo de trabalho em uma das áreas que mais crescem. E outro ponto importante é que o prefeito Aprígio assinou a concessão da área onde será construída a Casa da Advocacia e Cidadania. Uma grande conquista”, diz o presidente Dr. Moacir Tertulino da Silva.

Rachkorsky reforçou aos presentes as possibilidades de trabalho na área do Direito Condominial. “Ainda temos um déficit habitacional e estamos em franca expansão. Por isso, o mar de oportunidades para o direito condominial, que nunca tem crise”, afirma. Ele lembra que os síndicos na cidade de São Paulo controlam mais dinheiro que a Prefeitura arrecada com IPTU.

Já Fanti destacou os avanços tecnológicos para realização das assembleias, acelerado a partir da pandemia que proibiu grandes aglomerações. “A gente conseguiu avançar muito na realização das assembleias durante a pandemia”, afirma.

César Peghini reforça que as oportunidades na área condominial e elencou quatro características que auxiliam – e muito – a gestão dos condomínios por parte dos administradores. Entre elas, mostrar a “noção de ganho” quando se deseja implementar algo que precise de votação dos proprietários e ser o mais objetivo possível no tema a ser discutido.

Além dos inscritos, participaram do II Congresso do Direito Imobiliário e Condominial o presidente da Cooperativa Habitacional Vida Nova, Hélio Tristão, o diretor Ivan Cruz, o CEO da Unifecaf, Marcel Gama, entre outros convidados.

NOVA CASA DO ADVOGADO

Idealizador da maior cooperativa habitacional do país, o prefeito Aprígio participou do Congresso e aproveitou a oportunidade para assinar o termo de concessão de terreno para que a OAB Taboão da Serra construa a sua nova Casa da Advocacia e Cidadania, que funciona em prédio alugado.

“Presidente, doutor Moacir. Estou aqui para assinar o documento da casa própria do advogado de Taboão da Serra. É um sonho de cada advogado ter a casa própria. A OAB tinha um terreno sem condições de construir e agora – com esforço e trabalho da diretoria – transferimos para uma área que pode receber os advogados com segurança”, afirma Aprígio.

A área fica na Rua Mario Latorre, a poucos metros do Fórum de Taboão da Serra.