Conselheiros Tutelares de Taboão da Serra tomam posse e vão cumprir mandato de 4 anos

Direto da Redação

Tomaram posse na manhã desta quarta-feira (10) os novos Conselheiros Tutelares de Taboão da Serra para cumprir mandato de 4 anos. A função deles é garantir os Direitos das Crianças e Adolescentes, tendo o ECA como base. São cinco conselheiros na região central e outros cinco na região do Pirajuçara.

A partir de hoje, Taboão passa a ter dois Conselhos Tutelares, reivindicação e necessidade antiga da população taboanense.

“A relação dos conselheiros com a assistência social precisa melhorar. Assim como com o CMDCA. A segunda unidade do Conselho Tutelar vai permitir avançar na defesa do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)”, diz o secretário de assistência social Wagner Eckstein.

Responsável pelo CMDCA e pelo Saica (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes), Isabel Damasceno reforçou a importância dos conselheiros se aterem ao que está na lei para “zelar pelo direito da criança e adolescente”.

A conselheira Renata Ribeiro falou brevemente da responsabilidade que todos têm à frente do cargo e do compromisso de todos em garantir os direitos das crianças e adolescentes.