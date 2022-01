Conselho de Medicina Veterinária de SP abre inscrições de concurso com 835 vagas

Por Samara Matos, na redação

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV SP) está com inscrições abertas no concurso público que visa preencher 835 vagas de níveis médio, técnico e superior. Deste total, 15 serão contratações imediatas e 820 cadastros reservas. Em suma, os salários variam de R$ 2.191,21 a R$ 9.341,97.

Portanto, os interessados devem se inscrever no site do Instituto Quadrix, organizador do certame, até o dia 14 de fevereiro. As taxas vão de R$ 50 a R$ 60, se acordo com o cargo pleiteado.

Sendo assim, para o nível médio, são oferecidas vagas para assistente administrativo (3 vagas + 237 cadastro reserva), assistente de administração de pessoal (20 cadastro reserva), auxiliar administrativo contínuo (20 cadastro reserva), auxiliar de serviços gerais (20 cadastro reserva) e fiscal (20 cadastro reserva). Os salários variam de R$ 2.191,21 a R$ 3.993,03.

Para o nível técnico, as oportunidades são para técnico contábil (20 cadastro reserva) e técnico em informática (20 cadastro reserva). O vencimento é de R$ 4.185,06.

Já no nível superior, as funções são para advogado (1 vaga + 29 cadastro reserva), analista de suporte de gestão de administração pública (1 + 29 cadastro reserva), analista de suporte de gestão da comunicação (20 cadastro reserva), analista de suporte de gestão financeira/contábil (20 cadastro reserva), analista de suporte de gestão recursos humanos (20 cadastro reserva), analista de suporte de gestão de tecnologia da informação (20 cadastro reserva), contador (20 cadastro reserva), controlador interno (1 vaga + 29 cadastro reserva) e fiscal veterinário (9 vagas + 276 cadastro reserva). O salário vai de R$ 4.621 a R$ 9.341,97.

Em suma, segundo o edital, além dos salários, os selecionados vão receber vale-refeição, plano de saúde e vale-transporte. As vagas estão distribuídas entre as seguintes cidades, com exceção da função de fiscal, que poderá ser lotada em qualquer município.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para serem aplicadas no dia 3 de abril.

Cronograma do concurso: