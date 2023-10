Conta de luz continua com bandeira verde neste mês de outubro

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou que continuará com a bandeira tarifária verde para este mês de outubro, sem cobrança adicional na conta de energia dos consumidores brasileiros. De acordo com o órgão, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas têm apresentado melhores condições.

A bandeira verde está vigorando desde o mês de abril do ano passado. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o nível médio de armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que integram o principal subsistema do país, apresenta 72,6%. No subsistema Sul, está em 90,3%.

A agência atualiza regularmente as projeções das bandeiras tarifárias, e com os dados apurados até o momento, a expectativa é que a tarifa não sofra acréscimo até o final do ano. As bandeiras tarifárias são acionadas conforme o cenário de geração de energia, que varia de favorável (verde) a desfavorável (vermelha patamar 2).