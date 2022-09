Contra maus tratos e abandono de animais, Câmara aprova lei que cria “Disque Denúncia” em Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

Para coibir maus tratos e o abandono de animais em Taboão da Serra, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de autoria da vereadora Joice Silva (PTB) que cria em Taboão da Serra o “Serviço Disque-Denúncia”.

“É com muito orgulho que instituímos no município o serviço de disque denúncia. O abandono, infelizmente, vem acontecendo cada vez mais em nosso município e cabe a cada um de nós tentar combater. Sabemos que temos muito a evoluir no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), mas nosso governo está trabalhando em prol da causa animal para que possamos combater esses abandonos. Todos os dias recebemos denúncias de abandono e maus tratos”, diz Joice Silva.

O disque-denúncia deve ser gratuito e promete manter sigilo absoluto dos denunciantes. Assim que realizadas pelos munícipes, o poder público deve averiguar e tomar as providências cabíveis, em caso de confirmação.