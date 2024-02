Cooperativa Habitacional Vida Nova elege sua nova diretoria com Hélio Tristão na presidência

Por Allan dos Reis, no Jardim Maria Rosa

A Cooperativa Habitacional Vida Nova elegeu na noite de quarta-feira, dia 31 de janeiro, a sua nova diretoria. Hélio Tristão assume a presidência no lugar de Aprígio, que está licenciado do cargo, desde que virou prefeito de Taboão da Serra. Com 86,87% dos votos, também foram eleitos para nova diretoria: Josival Soares da Silva (Diretor Comercial), Sandra Marque de Jesus Silva (Diretora-Secretária) e Ivan Ferreira da Cruz (Diretor Administrativo).

A Cooperativa Vida Nova foi fundada em 1996 com o intuito de construir apartamentos de qualidade com preços acessíveis aos moradores do município. O grupo 1 começou a ser erguido em 1998. Em Taboão da Serra, além dos 9 grupos de apartamentos, a cooperativa construiu um Centro Empresarial. No local tem shopping center (estilo outlet), um hotel da rede Transamérica e salas comerciais.

Também foram lançados empreendimentos no município de Embu das Artes, que estão em construção. No início deste ano, a cooperativa lançou o Grupo 19, na região do Jardim Salete.

O mandato da nova diretoria é de quatro anos: de 2024 a 2028. Durante a Assembleia Geral Extraordinária (AGO) também foram eleitos o novo conselho fiscal, para mandato de dois anos, prestação de contas de 2023, destinação das sobras do mesmo ano e discussão sobre os inadimplentes, que terão até maio para quitar suas pendências financeiras.

DIRETORES FUNDADORES

A Cooperativa Habitacional foi fundada por José Aprígio da Silva (Presidente) e pelos diretores Hélio Martins Tristão, Marilene Trappel (falecida em 2023) e George Reis dos Santos (falecido em 2019).