Cooperativa Vida Nova: 1330 apartamentos do Grupo 19 se esgotam em poucos dias

Direto da Redação

A Cooperativa Habitacional Vida Nova anunciou na última sexta-feira (26) que os 1330 contratos dos apartamentos do Grupo 19 já foram assinados. Os prédios serão construídos em Taboão da Serra, na região do Jardim Salete, altura do km 274 da Rodovia Régis Bittencourt.

Os novos associados faziam parte da lista de espera da Cooperativa. O último empreendimento construído na cidade começou em 2007 e teve o último prédio entregue em 2019, que foi o Grupo 9 – Condomínio Castanheira.

“O grupo 19 foi fechado. Conseguimos realizar os contratos de 1330 associados. Não é possível mais se associar ao grupo 19 e terá que aguardar os grupos 20 e 21, que por enquanto não estamos pensando neles”, diz Hélio Tristão, diretor da Cooperativa.

O Residencial Recanto da Iracema, Grupo 19, terá 7 prédios, com 24 andares cada, totalizando 1330 apartamentos de 50 m², dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda gourmet e vaga na garagem.

LANÇAMENTOS FUTUROS

Apesar de não haver qualquer informação oficial sobre novos empreendimentos, a diretoria já citou em algumas ocasiões a possibilidade de lançar os grupos 20 e 21. Para participar, será preciso estar na lista de espera, que está na página oficial da Cooperativa Habitacional Vida Nova.