Cooperativa Vida Nova define chaves do primeiro prédio do Grupo 13

Direto da redação

A Cooperativa Habitacional Vida Nova realizou no domingo (11) a Assembleia Geral Extraordinária para sorteio de chaves dos 144 apartamentos do Grupo 13 – Condomínio Residencial Parque Firenze – que fica no município de Embu das Artes.

Com 36 andares, sendo quatro apartamentos por andar com 125m² (padrão). São três dormitórios (1 suíte), espaço gourmet, sala, cozinha, banheiro, lavabo, área de serviço, varanda com espaço gourmet e churrasqueira.

O sorteio foi realizado ao vivo através do canal da cooperativa com mais de 10 mil visualizações. No próximo domingo (18) será realizado o sorteio do Grupo 15.