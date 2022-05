Cooperativa Vida Nova inicia sorteios dos apartamentos do “Blocos B” do Jardim das Artes e Parque Firenze

Direto da redação

A Cooperativa Habitacional Vida Nova iniciou no domingo (8) os sorteios de definição de chaves do Bloco B, dos Residenciais Jardim das Artes e Parque Firenze, localizados no município de Embu das Artes.

No domingo foram contemplados 54 associados por antecipação de parcelas e mais 54 associados realizaram o sonho da casa própria através de sorteio, realizado pelo canal do youtube da Cooperativa, com mais de 6 mil acessos. Os associados de outros blocos serão sorteados ao longo das próximas semanas.

São 27 andares com quatro apartamentos por andar, tendo 125m² (padrão). São três dormitórios (1 suíte), sala de estar, cozinha, banheiro, lavabo, área de serviço, varanda com espaço gourmet e churrasqueira.