Cooperativa Vida Nova sorteia 104 apartamentos em Embu das Artes do Grupo 11

Direto da redação

A Cooperativa Habitacional Vida Nova realizou neste domingo (30) Assembleia Geral Extraordinária para sorteio de definição de chaves do Grupo 11 – Residencial Jardim das Artes, localizado no município de Embu das Artes. Ao todo, foram contemplados 54 associados por antecipação de parcelas e 54 por sorteio.

“A emoção é grande. Nossa ansiedade com a live era grande, mas nossa emoção está maior. Cada sorteado e antecipado, que comemora com sua família, nosso coração bate mais forte”, comenta Marilene Trappel, diretora da cooperativa.

Em decorrência da pandemia do coronavírus, a diretoria manteve os sorteios, mas para evitar qualquer tipo de aglomeração, realizou através do canal da Cooperativa no Youtube, tendo mais de 13 mil visualizações em poucas horas.