Cooperativa Vida Nova sorteia 224 apartamentos do Grupo 14, do Residencial Parque Firenze

A Cooperativa Habitacional Vida Nova realizou no domingo, dia 13 de setembro, mais uma Assembleia Geral Extraordinária para sorteio de definição de chaves do Grupo 14 – Residencial Parque Firenze, que está localizado no município de Embu das Artes. Ao todo, foram contemplados 112 associados por antecipação de parcelas e 112 através de sorteio.

Os apartamentos (padrão) têm 81,45m² com Espaço Gourmet, Sala, Cozinha, Banheiro, Área de Serviço, Varanda com Espaço Gourmet e Churrasqueira.

Em decorrência da pandemia do coronavírus, a diretoria decidiu realizar os sorteios através do canal da Cooperativa no Youtube, tendo mais de 22 mil visualizações em poucos dias.