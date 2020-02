Por Allan dos Reis, na redação

A forte chuva no fim da noite de domingo (9) e início da madrugada desta segunda-feira (10) deixou as ruas do Largo do Taboão inundadas. Em alguns pontos, a água chegou a perto dos cinco metros de altura.

De acordo com a Defesa Civil, houve deslizamento na Rua Nicolau Gentile, divisa Taboão e região do Campo Limpo, e outro na Henrique Robba, no Jardim Três Marias, que derrubou um poste.