Cotia terá “baile” da Dra. Deolane neste sábado (4)

Por Samara Matos, na redação

Após estreia como DJ e cantora, Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, já tem data marcada para se apresentar em Cotia. A loira vai tocar no Festival Cotia Music, no dia 4 de dezembro, neste sábado.

Apresentação será no Recinto de Eventos (Rua Engenheiro Leon Psanquevich, 273, Centro) e começa às 17h. Nas redes sociais, a loira comentou sobre o Baile da Doutora, ocorrido no fim de semana, e mandou um recado para os fãs: “Ansiosa para o próximo [show]. Cotia que me aguarde! Dia 4 de dezembro estarei aí”, escreveu.

Os ingressos estão disponíveis no site do Clube do Ingresso, com valores que variam entre R$ 60 (pista) e R$ 100 (pista premium). Para camarote, o preço varia entre R$ 4 mil e R$ 5 mil (para 10 e 12 pessoas respectivamente).