CPTM, Metrô e EMTU terão operação diferenciada no Natal e Ano Novo

Por Samara Matos, na redação

Neste ano, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) não terão operação comercial com horário estendido para festas de fim de ano. Entretanto, ajustes foram feitos para facilitar o deslocamento de passageiros que necessitam utilizar trens, metrô e ônibus intermunicipais durante o período.

CPTM — Nos dias 24 e 31 de dezembro, todas as linhas da CPTM operam com intervalos habituais de um dia útil. Já nos sábados, dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, e domingos, dias 26 de dezembro e 02 de janeiro, a programação será equivalente a de domingo, com intervalos médios de até 35 minutos. A Linha 13-Jade opera com 20 minutos de intervalo entre os trens todos os dias.

EMTU — As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP nas cinco regiões metropolitanas do Estado operam com programação horária diferenciada. No dia 24 de dezembro, a programação horária será equivalente a de sábado. Nos dias 25, 26, 31/12 e 01 e 02/01, as partidas seguirão os horários de domingo. Nos outros dias a operação será a habitual de um dia útil.

Metrô — As linhas gerenciadas pelo Metrô de São Paulo (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) e pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade (Linha 4-Amarela e 5-Lilás, respectivamente) não terão alterações, operando todos os dias das 4h40 às 00h, com frota de trens e intervalos normais para um dia útil.