CRAS Itinerante estará nos dias 10, 11 e 12/01 no Campo do Jardim Leme

Direto da PMTS

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Itinerante, um serviço da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) da Prefeitura de Taboão da Serra, estará disponível nos dias 10, 11 e 12/01, das 9h às 15h, no Campo do Leme, localizado na Rua Sebastião de Moraes Camargo, s/n.

O atendimento abrangerá os moradores dos bairros Jardim Silvio Sampaio, Jardim Leme e região. Durante esses dias, será possível realizar a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), solicitar benefícios do Bolsa Família, Renda Taboão e outros serviços socioassistenciais.

No ano de 2023, foram realizadas mais de 15 edições do CRAS Itinerante, beneficiando diversos bairros e facilitando o acesso aos serviços essenciais. A iniciativa, implantada pela gestão do prefeito Aprígio, tem sido um sucesso, atendendo mais de 400 taboanenses em situação de vulnerabilidade social durante as ações do ano passado.

Serviço:

CRAS Itinerante – Campo do Jardim Leme

Datas: 10, 11 e 12/01

Horário: Das 9h às 15h

Local: Campo do Jardim Leme, Rua Sebastião de Moraes Camargo, s/n