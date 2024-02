“Cria de Taboão”: André Silva é o novo reforço do São Paulo

Por GJ, na redação

O São Paulo acertou a contratação do atacante André Silva, que estava no Vitória de Guimarães, de Portugal. Nascido em Taboão da Serra, São Paulo, o jogador retorna ao seu estado natal para defender o time do Morumbi. O atacante de 26 anos, André Silva vive a melhor temporada de sua carreira, com 13 gols em 28 jogos. Sondado por outros clubes, como o Hellas Verona da Itália, o jogador optou por se transferir para o São Paulo.

O taboanense chega para ser o quinto reforço do São Paulo em 2024, juntando-se a Luiz Gustavo, Erick, Bobadilla e Ferreira. Ele poderá ser inscrito no Paulistão a partir das quartas de final, caso a equipe avance na competição. Apesar de ter nascido em Taboão, o atacante iniciou no futebol jogando pelo Atlético de Diadema.

Segundo o site Transfermarket especializado na trajetória dos atletas, após jogar no ABCD Paulista, ele foi para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, retornou ao Brasil para jogar na categorias de base do Inter de Porto de Alegre e depois regressou para a Europa para jogar no Rio Ave de Portugal. Depois passou pelo Arouca, até chegar ao Vitória de Guimarães.