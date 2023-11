Criança é deixada sozinha em carro enquanto pais passam a noite em bar

Direto da redação

Uma mulher de 18 anos deixou o filho pequeno dormindo dentro carro enquanto foi a um bar no Jardim Vazame, em Embu das Artes.

Pessoas que passaram ao lado do veículo notaram o menino de dois anos sozinho, dormindo no banco de trás, e acionaram a Polícia Militar. Os policiais conseguiram abrir a porta do carro e resgataram o garoto.

Os PMs foram até um bar localizados a poucos metros do carro e pediram para o gerente anunciar quem era o dono do veículo, após fornecer o número da placa.