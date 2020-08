Cursinho Emancipa Taboão realiza live com “Chavoso da USP” neste sábado (15)

Da redação

O estudante de ciências sociais da USP, Thiago Torres, conhecido como o Chavoso da USP participa de live neste sábado (15) no Instagram do cursinho Popular Mirna Elisa Bonazzi, da rede Emancipa. O jovem de 20 anos é palestrante, youtuber e ficou conhecido em 2019 por quebrar os estereótipos e ingressar em umas das universidades mais concorridas do país. A live está agendada para ocorrer no instagram @emancipa.mirna, a partir das 19h.

Criado na periferia de São Paulo, Thiago Torres estudou em escola pública e em 2017, com sua nota no ENEM foi aprovado na primeira chamada para o curso. Sua popularidade ganhou a WEB depois de um relato em seu perfil nas redes sociais em que ele falava sobre sua realidade. A mensagem comoveu os internautas, o post viralizou e desde então ele tem sido convidado para programas de TV, internet e entrevistas

Em entrevista para o Razões para Acreditar, Torres explica que sua entrada na USP serve como porta de entrada para outros jovens que vivenciam a mesma realidade que ele, mesmo lidando com a opressão.

“Eu lido muito bem até. Eu sou uma pessoa muito forte, pois eu sempre convivi com todos os tipos de opressão. Já passei por muita coisa, então, aprendi a me blindar. Acho que as pessoas que fazem parte de grupos socialmente oprimidos adquirem esse escudo, né? Claro que na hora dá muita raiva, revolta… Na verdade, entristece, saber que existem pessoas tão pequenas, de mentes tão fechadas, que precisam humilhar os outros… Mas logo passa, isso só me fortalece mais pra resistir lá dentro e abrir espaço para outras pessoas como eu”, afirma.

SERVIÇO:

Live com Chavoso da USP

Instagram @emancipa.mirna

Neste sábado (15), a partir das 19h