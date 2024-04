Dayane Burgos, Nego Marcos e Fábio Dió: convidados do “Na Redação Podcast” contam histórias difíceis de acreditar; confira!

Por GJ, direto da redação

Você tem alguma história de date ruim? Tem? É porque você não ouviu o Nego Marcos contando. Você sabe como é ser uma princesa de rodeio de dois municípios diferentes? Não? A Dayane Burgos sabe. E “pegar” algo não tão engraçado no dia a dia e transformar em um texto que vai fazer uma plateia rir? Se você não souber, o Fábio Dió sabe.

Aproveitando esse trio criativo, a edição #48 do podcast Na Redação do Taboão em Foco rendeu altas histórias que, realmente, são difíceis de acreditar.

Assista ao podcast na íntegra:



Dayane Burgos e a “sarrada” que travou tudo

Eleita para a corte das mais belas do rodeio de Taboão da Serra e Cotia, a influencer lembrou de uma história um tanto quanto incomum. Certa vez, em um dia normal de trabalho, ela e sua amiga estavam em um elevador quando tiveram a ideia de realizar o movimento de “sarrada no ar”. Só que elas não contavam que o elevador quebraria. “Ficamos uns 50 minutos lá dentro”, contou.

Dió e o fusca

Imagine só você ter a oportunidade de participar de um after (confraternização realizada após uma festa) com o Exaltasamba? O humorista Fábio Dió teve essa chance, porém, ele não contava com um detalhe: seu carro não “queria” o mesmo que ele. “Fomos, erramos o caminho de volta e caminhamos no Rodoanel. E não tinha muita gasolina. Dentro do pedágio rodamos mais de 10 km empurrando o Fusca”, relembrou.

Nego Marcos e o “mundo jovem”

Com mais experiência de vida, Nego Marcos comentou que atualmente as coisas deram uma atualizada e ele ainda está se inteirando. Ele contou que se espantou ao conversar com uma amiga que relatou a variedade de pretendentes. “Ela comentou comigo que tem uma date para passeio, o date do Netflix e por aí. Eu estou atualizado, meu Windows está zerado”, disse para as gargalhadas de todos.

O podcast Na Redação acontece todas às segundas-feiras, a partir das 20h e você pode assistir no canal da TV Taboão em Foco do YouTube.