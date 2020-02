De acordo com INMET, a previsão é de mais chuvas fortes durante a semana na região

Direto da redação

A região teve um começo de semana marcado por tempo fechado e fortes chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) o sol vai aparecer mais forte ao longo da semana, mas as pancadas de chuva ainda são previstas em todos os dias até sexta-feira (14), com temperaturas variando entre 15ºC e 23ºC.

A segunda-feira (10), começou com mínima de 17ºC e máxima de 22ºC, com pancadas de chuva e tempo encoberto. Na terça-feira (11), os termômetros variam entre 15ºC e 18ºC com grandes chances de pancadas de chuvas.

Na quarta e quinta-feira, o tempo permanece entre 15ºC e 18ºC com uma melhora na sensação térmica.

Já na sexta-feira (14), de acordo com o INMET, a previsão é de pancadas de chuvas, trovoadas e tempo encoberto com temperatura variando entre 15ºC e 23ºC.