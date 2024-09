De Taboão da Serra para o Palco Sunset: Mc Daniel estreia no Rock in Rio

Por GJ, direto da redação

O cantor Mc Daniel, de Taboão da Serra, vai fazer sua estreia no Rock in Rio nesta sexta-feira (13) no Rio de Janeiro. Com edições desde 1985, o evento é considerado uns dos maiores festivais do mundo, com atrações históricas que marcaram época, como, por exemplo, a banda Queen, do vocalista Freddie Mercury. A transmissão do show do taboanense será a quarta do dia no Palco Sunset e poderá ser acompanhada no GloboPlay gratuitamente. O início da programação está programado para às 15h15.

Mc Daniel, conhecido como “Falcão” do funk é nascido em Taboão da Serra. Tanto que, recentemente, aproveitando o apelo do artista, a Fecaf o escolheu para ser o garoto-propaganda. Assista ao vídeo aqui.

Rock in Rio 2024

O lineup do festival tradicional conta com nomes de peso. Esse ano não é diferente. Ed Sherran, Travis Scott, Kate Pary, Imagine Dragons, Shawn Mendes, Evanescence e Akon são alguns dos artistas internacionais. Entre os brasileiros, além de Mc Daniel, Luisa Sonza, Matuê, Ludmilla, Lulu Santos, NX Zero, Alcione, Criolo, Djonga, Paralamas do Sucesso e mais.

O festival ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, zona oeste do Rio de Janeiro.