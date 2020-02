“Decepcionado”, pré-candidato Ronaldo Dias ataca deputado Aprígio em vídeo

Por Allan dos Reis, na redação

O dentista Dr. Ronaldo Dias, que afirma ser pré-candidato a prefeito de Taboão da Serra nas eleições deste ano, mas ainda está sem partido, publicou na sexta-feira, dia 31 de janeiro, um vídeo com mais de 10 minutos com críticas ao deputado estadual Aprígio (Podemos), a quem diz ter ajudado e agora está “arrependido”.

Nos bastidores a informação é que a briga seria porque alguns pré-candidatos a vereador que apoiavam Dias passaram a apoiar Aprígio. No vídeo, ele diz que seria pela postura do deputado.

“Eu batalhei muito por esse homem, pensando que ele pudesse nos representar e representar nossa cidade. […] Posso dizer para vocês, que estou arrependido. Ou melhor, estou muito decepcionado com a postura adotada pelo deputado que tanto ajudei a eleger. […] Você foi eleito com meu voto e mais de 22 mil votos em nossa cidade para o senhor exercer o mandato de quatro anos. No intuito de esperar melhorias para nossa cidade. Agora, para minha maior decepção, você já está em campanha para prefeito”, diz Dias.

Em seguida, passa a fazer acusações de abuso do poder econômico e críticas contra a Cooperativa, presidida por Aprígio.

Em 2018, Ronaldo Dias enaltecia os feitos do Aprígio (Foto: Reprodução / Facebook).

“Até onde sabemos, o senhor é um construtor de prédios, que são os da cooperativa. E que são vendidos, não são doados. Ninguém recebeu esses prédios de graça. Eu mesmo paguei até o último centavo. Moro na cooperativa. É uma excelente cooperativa. Agora, vem um monte de construtora e cooperativa, coloca um monte de gente na nossa cidade, porém, sem construir um posto de saúde, uma escola, uma creche, uma melhoria que possa ser para uma pessoa que reside na nossa cidade”, completou.

No vídeo, Dias também revela sua decepção porque não ter recebido “nem uma ligaçao de muito obrigado” por ter ajudado na eleição do deputado e que por mexer com “os poderosos”, corre até risco de vida.

MAIS DECEPÇõES

Ronaldo Dias coleciona decepções em sua carreira como político. Nas eleições de 2012, nos meses que antecederam as convenções, ele era dado como certo sua indicação a vice-prefeito do – então candidato – Fernando Fernandes (PSDB), mas acabou se afastando quando o indicado foi Laércio Lopes (PTB).

Em 2016, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi o candidato à vice na chapa com Evilásio Farias, do mesmo partido, que teve a votação impugnada e os 7.542 votos não foram computados.

No ano passado, Ronaldo Dias travou disputa pela presidência municipal do PSL, mas – sem sucesso – abriu mão após a desfiliação do presidente Jair Bolsonaro, a quem tem sido ferrenho apoiador.