Decisão em outubro da Supercopa entre Futsal Feminino Taboão e Leoas da Serra terá transmissão da Sportv

Da redação do Taboão em Foco

Após a primeira partida realizada em março, o Taboão Magnus volta as quadras para enfrentar as Leoas da Serra e definir a equipe campeã da Supercopa de Futsal. A CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) revelou que a partida acontecerá no dia 25/10 e será televisionada para todo o Brasil. A partida está agendada na programação do Sportv, do Grupo Globo.

O primeiro jogo ocorreu no dia 14 de março em Taboão, pouco antes da paralisação devido a pandemia. As Leoas da Serra venceram por 2 x 1, com gols de Diana e Tampa. A paraguaia Pão descontou para o CATS.

Se quiser levantar a taça no segundo jogo, que será disputado em Lages – SC, o CATS terá que vencer por qualquer placar, para aí, como prevê o regulamento, definir a vaga na prorrogação, ou pênaltis, se for necessário.

Serviço

2º jogo da Final da Supercopa de Futsal

Data: 25/10

Horário: 13h15

Transmissão SporTV (canal fechado)