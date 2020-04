Decreto obriga uso de máscaras no transporte público em SP: metrô, trem e intermunicipais

Por Samara Matos, na redação

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB) anunciou que o uso de máscaras de proteção será obrigatório a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de maio, no transporte público: metrô, trem, ônibus intermunicipais, táxis e aplicativos, como Uber e 99Táxi. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas (PSDB) também vai publicar decreto com a obrigatoriedade nos ônibus municipais.

“Todos os usuários dos transportes coletivos deverão usar máscaras. Esse decreto estará publicado amanhã (30 de abril) no Diário Oficial e será obrigatório”, afirma o governador João Dória.

A medida valerá para passageiros do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e de ônibus intermunicipais administrados pelo Governo do Estado. Segundo o governador, essa medida valerá também para carros de aplicativos e taxis, em que tanto o motorista quanto o passageiro deverão fazer uso do utensílio de proteção.

“Todos os motoristas de aplicativos e de táxis deverão obrigatoriamente, a partir de 4 de maio, estarem trabalhando com máscaras e todos os usuários também. O motorista está apto a negar corrida ao passageiro, que não estiver portando máscara”, completa Doria.

O governador espera que a medida seja replicada em outras cidades. Na região, Itapecerica da Serra e Embu das Artes já adotaram a medida. Na capital, a multa para cada ônibus que tiver pessoas em máscaras será de R$ 3,3 mil.