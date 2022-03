Deic apreende fuzil, carabinas e pistolas usadas pelo tráfico em Taboão da Serra

Do site da Polícia Civil de SP

Policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos (DISCCPAT/Deic) apreenderam, na sexta-feira (4), mais de 20 armas de fogo e mais de 140 quilos de maconha, em um imóvel em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Dois homens foram presos na ação, eles responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No curso das investigações, os agentes da Especializada diligenciaram na região de Taboão da Serra, com escopo de apurar informações de que num imóvel estariam escondidas armas de fogo utilizadas em roubos a bancos e bases de transporte de valores.

Durante operação de vigilância, os policiais notaram mudança na rotina daquela propriedade, e em momento oportuno procederam à abordagem dos indiciados.

Durante as buscas pelo recinto, a equipe localizou embaladas: oito armas longas (sete carabinas calibres 12 e um fuzil calibre 5.56), além de 15 pistolas fabricadas no exterior (Turquia e República Theca) e oriundas do Paraguai, segundo papéis apreendidos.

No mesmo imóvel, encontrou-se ainda diversos tijolos de maconha que pesaram cerca de 144 Kg. Todo o armamento e as drogas foram apreendidos para perícia.

As apurações prosseguem a fim de descobrir qual seria o destino das armas e da maconha