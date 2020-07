Deic incinera mais de 10 toneladas de drogas em Taboão da Serra

Do site da Polícia Civil de SP

Na manhã desta sexta-feira (17), policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram procedimento para incinerar cerca de 10 toneladas de drogas. A ação ocorreu em um forno que pertence a uma empresa situada no município de Taboão da Serra.

Os trabalhos, que foram autorizados pela Justiça, têm como objetivo esvaziar o depósito onde os entorpecentes apreendidos são armazenados.

A ação foi coordenada por policiais civis do Deic e contou com o acompanhamento de integrantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária.