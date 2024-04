Depoimentos de pessoas que descobriram o TEA na fase adulta marca Simpósio da Amarts, OAB Taboão e Clínica Figueiredo & Lima

Por Allan dos Reis, no Jardim Maria Rosa

O “V Simpósio sobre Transtorno do Espectro Autismo” realizado no sábado (13) pela Amarts, OAB Taboão da Serra e a Clínica Figueiredo e Lima reuniu dezenas de pessoas no auditório da Unifecaf. Os participantes puderam acompanhar palestras de profissionais renomados e depoimentos emocionantes de pessoas, que descobriram o diagnóstico tardio de TEA.

O psicólogo Erick Marangoni falou sobre a importância dos pacientes terem boa avaliação neuropsicológica para apontar o diagnóstico e também apontar as capacidades. “É importante termos avaliação neuropsicológica, bem realizada, onde a gente consegue através de estudo e de uma série de informações categorizadas e comparadas aos manuais de diagnósticos, termos o diagnóstico diferencial”, diz.

Já a especialista em ABA, psicóloga Edna Mendonça palestrou sobre habilidades sociais e TEA e mostrou exemplos de interação, que ela aplica com seus pacientes. Já a promotora Dra. Maria Júlia Kaial falou das dificuldades que enfrenta no exercício do seu trabalho, em especial, nas escolas.

Além das três palestras, dois depoimentos pessoais importantes, de pessoas que descobriram o diagnóstico TEA na fase adulta da vida. A primeira foi a advogada e coordenadora do curso de Direito da Unifecaf, Camila Francis D’Avila e Silva, que emocionou a todos. O outro depoimento foi do criador da torcida Autistas Alvinegros, Rafael Souza.

Também participaram os secretários municipais de Taboão da Serra, Dirce Takano (educação), José Vanderei (transporte e mobilidade urbana) e Michele Santana (Segurança).

AÇÕES ESTADUAIS

O V Simpósio contou com a presença do Secretário Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. Ele enalteceu a organização do evento e destacou as ações que o Governo do Estado, na gestão Tarcísio de Freitas, tem realizado em prol da causa do autismo.

Entre elas, a ampliação do serviço de equoterapia para crianças e o aumento da emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.