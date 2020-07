Depressão é tema de live do Espaço Terapêutico Viva Bem na noite desta quarta (8)

Direto da redação

Na noite desta quarta-feira (21), o “Papo em Dia” realizado pela Clínica Viva Bem terá como tema central “Depressão, a tristeza que persiste” considerada a doença do século 21. Ela afeta milhões de pessoas no Brasil e no Mundo.

A discussão será feita pelo professor e psicólogo Felipe Fernandes e a psicóloga, neuropsicóloga Ionice Lourenço, que trarão ao debate a pandemia como potencializador da depressão.

A transmissão será pelo canal oficial da Clínica no instagram @espacoterapeuticovivabem ou CLIQUE AQUI