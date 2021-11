Deputada federal Ely Santos faz “evento de posse” em Embu das Artes e promete trabalhar pela região

Por Allan dos Reis, Centro de Embu das Artes

Recém-empossada como deputada federal, Ely Santos (Republicanos) participou na manhã deste domingo (21) de “evento de posse” em Embu das Artes. Ela foi recebida por centenas de apoiadores e políticos da região, que destacaram a importância de a região ter uma representante no Congresso Nacional, em Brasília.

“Hoje é um dia muito especial para mim e para toda região. Estarei em Brasília diariamente lutando pela nossa região do Conisud e pela Grande São Paulo. Ë um dia muito especial, a nossa região não tinha representante federal. E meu gabinete está de portas aberta para receber os prefeitos da região e poder melhorar a região, em todos os sentidos”, diz Ely Santos.

Nas eleições de 2018, a então candidata teve 49.426 votos, ficando como uma das suplentes do partido. Prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (Republicanos) vê na posse da irmã, a realização do seu sonho.

“Para mim é um motivo de muita alegria participar da posse de uma deputada federal, especialmente da minha irmã. A Ely conheça as dificuldades [da região] porque ela nasceu e foi criada em Embu das Artes e vai nos representar muito bem”, afirma Santos.

O político acredita que até a próxima eleição, em 2022, a deputada terá condições de mostrar seu trabalho para região e ganhar o apoio dos prefeitos.

“Até a eleição, a deputada terá a oportunidade de fazer um trabalho por todos esses municípios e vai demonstrar o engajamento dela representando essas cidades. Os prefeitos sabem que precisam de um representante buscando [recursos financeiros] o que é nosso. A gente produz as riquezas nos municípios que vão para o Estado e Brasília e a deputada vai trazer o que é nosso”, completa.

Lideranças na Região

O evento de posse contou com a presença de políticos, lideranças, deputada estadual e apoiadores da região, especialmente de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

“O sonhou começou lá em 2009, onde lutamos nas eleições de 2010 [primeira disputa eleitoral do prefeito Ney Santos, então candidato a deputado federal]. […] O sonho se tornou realidade com a Ely, e ela como deputada federal, nos honra muito. E quem ganha com isso, são as pessoas da nossa região”, diz Carlinhos do Leme, presidente da Câmara de Taboão da Serra.

Representando o prefeito Aprígio, o secretário de manutenção de Taboão da Serra, Eduardo Nóbrega reforçou a importância de a região ter representantes no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa.

“Que você possa representar toda região para que possa transformar a vida das pessoas. Ely, o Aprígio tem dito o seguinte, alguém que queira representar seu povo e uma região, primeiro lugar, tem que morar na região e vossa excelência é uma digna representante”, discursou Nóbrega, lembrando-se da disputa em 2018.

Um dos mais emocionados era o vice-prefeito embuense Hugo Prado, que também disputou as eleições de 2018 para o cargo de deputado estadual.

“Aquele choro, triste de 2018, se transformou em choro de alegria, em choro de emoção, porque Deus nos escolheu e nosso povo para representar. Tudo que passamos foi para chegar até aqui e olhar no olho de cada um e dizer, muito obrigado. Vocês lutaram diariamente para fazer a diferença. Nós temos uma deputada federal”, discursa.