Deputado Eduardo Nóbrega e vereadores fiscalizam HGP em busca de melhorias no atendimento

Direto da redação

Dia histórico para a Saúde Pública de Taboão da Serra, Embu das Artes e região. O deputado estadual Eduardo Nóbrega, que vem cobrando há muitos anos melhorias no atendimento do Hospital Geral do Pirajussara, gerenciado pela SPDM, vistoriou o HGP ao lado dos vereadores de Taboão da Serra nesta quinta-feira (31). Durante a fiscalização, os parlamentares foram recebidos pela direção do HGP.

Participaram da visita, representando o Legislativo Taboanense, os parlamentares Anderson Nóbrega, Alex Bodinho, Manoel Nezito, Sandro Ayres, Enfermeiro Rodney e Celso Gallo. O vereador e presidente da Câmara de Itapecerica da Serra, Cepacol, também esteve na agenda, além do secretário municipal de Saúde de Taboão da Serra, José Alberto Tarifa.

“Quero agradecer aos vereadores e ao secretário municipal José Alberto Tarifa que no governo do nosso prefeito Aprígio luta por um serviço de saúde melhor. Eles nos acompanharam em uma discussão séria com a SPDM, que é a OS que faz a gestão do HGP. Não temos nada pessoal contra ninguém. O que queremos é devolver o HGP para o povo de Taboão da Serra e de Embu das Artes. Agradeço ao secretário Eleuses e ao governador pelas atitudes que vem tomando com o objetivo de melhorar cada vez mais a Saúde em nosso Estado”, falou o deputado Eduardo.

“Em nome do prefeito Aprígio, cumprimento o Eduardo, pois estamos sendo ouvidos no Governo do Estado. Taboão da Serra estava precisando disso mesmo”, destacou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

O vereador Gallo também falou sobre a visita. “Agradeço ao deputado Eduardo por esse convite, estamos aqui para fiscalizar. Como presidente da Comissão de Saúde, com o vereador Rodney, nosso membro, estamos aqui também representando o prefeito Aprígio, que fez questão que nós estivéssemos aqui”.

“Quero agradecer ao Eduardo, que é um deputado de verdade, trabalhando com transparência e cumprindo os compromissos de campanha”, ressaltou Enfermeiro Rodney.

“Muito importante estar aqui no HGP junto com o deputado para fiscalizar. Eles têm que ter compromisso com o município e região. Desde já agradeço ao prefeito Aprígio e a todos os vereadores presentes”, falou Alex Bodinho.

“Tenho certeza que o Eduardo está cumprindo a promessa que fez na campanha. Isso é bom”, pontuou Nezito.

“Taboão está sofrendo com o atendimento do HGP. Agora, temos um deputado sério, que mora na região e que entende e luta para melhorar os problemas da cidade, junto com o prefeito Aprígio”, frisou Anderson Nóbrega.

“Fui conselheiro municipal da Saúde, ao lado do Dr. José Alberto Tarifa, em 2009. Voltamos agora, depois de oito anos de gestão PSDB, de porta fechada, com o deputado Eduardo que está abrindo esse diálogo com os administradores do HGP”, relatou Sandro Ayres.