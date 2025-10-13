Deputado Federal Paulo Bilynskyj realiza seminário sobre segurança pública em Taboão

Por Geovanna Matos, no Jardim Helena

O deputado federal por São Paulo, Paulo Bilynskyj, realizou na manhã de quarta-feira (8) o Seminário “Segurança Pública em Foco”, com o objetivo de debater os desafios enfrentados pelos municípios e buscar soluções práticas para o fortalecimento da segurança pública na região. O evento aconteceu no plenário da Câmara de Taboão da Serra e reuniu representantes das forças de segurança.

Estiveram presentes a vice-prefeita Érica Franquini, o secretário de Segurança Pública de Taboão da Serra, Luiz Peniche, o comandante da GCM, Almir Silva, além de delegados, advogados e representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e OAB.

Durante o encontro, o deputado ouviu as principais demandas das corporações de Taboão da Serra e cidades vizinhas. Entre os pedidos apresentados, ganhou destaque o pedido para que a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) funcione 24 horas, acompanhada de uma sala da OAB dentro da unidade para oferecer orientação jurídica e acolhimento a mulheres vítimas de violência.

“A demanda mais importante que tivemos aqui foi sobre a DDM 24 horas. Hoje, na área da seccional, que abrange seis municípios, as delegacias da mulher funcionam apenas em horário comercial. Nosso objetivo é levar essa proposta estruturada ao governador, pois se trata de um investimento relativamente baixo. Uma obra dessa natureza não passa de três milhões de reais, e tenho certeza de que conseguiremos emplacar esse projeto para atender toda a região”, afirmou o deputado.

Além disso, Bilynskyj se comprometeu a destinar recursos para a compra de drones, armamentos e viaturas destinadas às forças policiais e ao Corpo de Bombeiros, além de investir em capacitação e treinamentos para os agentes de segurança.

O deputado adiantou ainda que pretende destinar emendas parlamentares ainda este ano, mas destacou que a execução depende do pagamento das emendas pelo governo federal.

“Vamos destinar as emendas para áreas essenciais como saúde, educação e segurança. O desafio é garantir que o governo federal efetue o pagamento porque esse é um direito do parlamentar e da população”, completou.

O secretário municipal de segurança, Luiz Peniche, avaliou o encontro de forma positiva e ressaltou a importância da parceria entre o poder público municipal e os representantes federais.

“Esse encontro mostra o nosso interesse em reduzir a criminalidade em Taboão da Serra. Discutimos pontos importantes e a criação de um fundo próprio para receber verbas diretamente voltadas à segurança. Esse projeto, já em andamento com o prefeito, vai facilitar o repasse dos recursos e fortalecer nossas ações na cidade”, afirmou o secretário.

O seminário encerrou com o compromisso de que as propostas apresentadas serão encaminhadas formalmente aos órgãos competentes, com foco na ampliação dos investimentos e na melhoria das condições de trabalho das forças de segurança que atuam em Taboão da Serra e região.