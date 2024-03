Deputado propõe iniciativa inovadora para humanizar atendimento no SUS

Da assessoria do deputado

O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) apresentou um projeto de lei visionário que busca estabelecer grupos de acolhimento em unidades do SUS. Esses grupos terão a missão de oferecer suporte emocional, orientação e assistência tanto aos pacientes quanto aos seus familiares e acompanhantes.

Com profissionais de saúde, assistentes sociais e voluntários, os grupos propostos no PL 175/24 têm o objetivo de tornar o atendimento mais humano e acolhedor. A proposta, em tramitação nas Comissões de Saúde, Finanças e Tributação, bem como de Constituição e Justiça e Cidadania, visa preencher uma lacuna crucial no sistema de saúde.

“Esta iniciativa visa garantir que pacientes e seus entes queridos recebam não apenas cuidados médicos, mas também apoio emocional em momentos difíceis de suas vidas” enfatiza o deputado na justificativa do projeto.

A seleção dos membros dos grupos será baseada em critérios técnicos e habilidades interpessoais, garantindo um suporte compassivo e eficaz. Caso aprovado, o Poder Executivo será responsável por regulamentar à estrutura e composição desses grupos, promovendo uma abordagem mais completa e centrada no paciente dentro do SUS.