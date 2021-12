Desde enchente, viaturas da PM de Taboão sofrem com problemas constantes

Por Allan dos Reis, no Jardim Monte Alegre

Um pequeno grupo de moradores do Jardim Monte Alegre participou na quinta-feira da semana passada, dia 25 de novembro, da reunião do Conselho de Segurança Comunitário (Conseg Monte Alegre) levaram suas demandas para melhorar a segurança no bairro.

Além dos moradores, participaram o delegado do 1º DP de Taboão da Serra, Dalmir de Magalhães, e o Capitão Damasceno, da 4ª Companhia da PM. A Guarda Civil Municipal, apesar de convidada – segundo o presidente do Conseg – não enviou representante. “Tenho mandado convite ao secretário de segurança [Rodrigo Falcão]”.

Damasceno enaltece o trabalho dos policiais, mas afirma que a companhia tem dificuldades com as viaturas, desde que houve um alagamento que deixou muitas delas submersas.

“Eu já pedi viatura de outra companhia e batalhão para a gente tentar não deixar a roda parar de girar. Muitas vezes o policial tira dinheiro do bolso para arrumar a viatura. […] A dificuldade é permanente”, revela.

A reunião aconteceu no pátio da Escola Estadual Julieta de Caldas Ferraz. O presidente do Conseg, Cido promete levar as demandas apontadas na reunião ao órgãos competentes.