Deslizamento de terra em Embu das Artes deixa três pessoas mortas

Um deslizamento de terra em Embu das Artes matou três pessoas da mesma família na madrugada deste domingo (30). A fatalidade aconteceu na Rua Jatobá, no Jardim Pinheirinho. As vítimas são uma criança de três anos, e dois adultos com idade de 21 e 47 anos.

O Corpo de Bombeiros deslocou 13 viaturas para trabalhar no resgate das vítimas. De acordo com a Prefeitura de Embu das Artes, que emitiu nota oficial [Leia Abaixo], o deslizamento aconteceu em decorrência do excesso de chuva e o rompimento de uma fossa no local.

A Defesa Civil de Embu das Artes interditou 16 residências no local, mas as famílias estariam tentando voltar ao local.

NOTA SOBRE O DESLIZAMENTO NO JARDIM PINHEIRINHO EM EMBU DAS ARTES

Na madrugada deste domingo (30), houve uma fatalidade devido o excesso de chuva e o rompimento de uma fossa.

Um deslizamento na rua Jatobá no Jardim Pinheirinho, atingiu duas residências, uma casa estava vazia, na outra houve 3 vítimas fatais, entre elas uma criança de 3 anos, e dois adultos 21 e 47 aproximadamente.

A área do deslizamento é uma área particular, consolidada há 20 anos, a casa onde houve as vítimas já tinha 15 anos de construção.

A defesa civil, a GCM, o prefeito Ney Santos e o Vice Prefeito Hugo Prado estão no local prestando assistência às vítimas.

Foram interditadas 16 casas no local, mas algumas famílias já insistem em retornar ao local de risco. A defesa civil faz o trabalho para tentar impedir o retorno.