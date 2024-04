Deu na TV: homem agride e desmaia a ex-esposa e se tranca em casa para não ser preso

Por GJ, direto da redação

Um homem de 34 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Taboão da Serra após agredir e desmaiar a ex-esposa durante uma discussão, no jardim Monte Alegre, em Taboão da Serra. O homem foi conduzido para detenção provisória, já a mulher, com lesões, foi encaminhada ao hospital. O caso foi ao ar na Record TV na última terça-feira.

De acordo com o GCM Eduardo Jorge da Silva, a discussão teria começado em um desentendimento durante uma confraternização. Segundo a reportagem, a vítima já foi casada com o agressor e tem dois filhos com ele. Na briga, o homem deixou a vítima ferida, o que pode configurar uma caso de tentativa de feminicídio.

Os vizinhos já haviam solicitado a presença dos guardas civis por perturbação. Porém, ao chegarem ao local realizaram o flagrante. O agressor se trancou em casa e ainda ameaçou os guardas civis. No vídeo da abordagem o acusado se nega a abrir o portão e desafia as autoridades. Os GCMs conseguiram pular o muro da casa vizinha e, simultaneamente estourar a tranca do portão. Com o criminoso a polícia localizou uma arma de brinquedo e uma faca.