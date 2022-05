Di Cherry Circus fica em Taboão da Serra até domingo (15)

Direto da redação

Já está chegando ao fim a curta temporada do Di Cherry Circus em Taboão da Serra. O espetáculo iniciou a temporada no dia 22 de abril e realizará sua última apresentação neste domingo, 15 de maio. Foram realizadas mais de 20 apresentações para a população que conferiu a magia do circo e se divertiu com seus amigos e familiares.

O Di Cherry Circus conta com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra através da Secretaria de Cultura e Turismo. O circo está localizado no estacionamento do Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção), com entrada franca. Quem quiser e puder, poderá poderá doar 1kg de alimento não-perecível. Tudo o que for arrecadado é encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade e ao Banco de Alimentos Municipal, para ser distribuído às famílias taboanenses em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Tiago Siqueira, dono do circo, falou sobre o sucesso na cidade. “Os moradores de Taboão da Serra nos receberam muito bem, estão assistindo o espetáculo, diversas famílias vieram várias vezes prestigiar e tem sido muito gratificante ver o sorriso no rosto das pessoas e a gargalhada das crianças. Vir até o circo é um momento de lazer, de descontração, além de lembrar os adultos sua infância e mostrar para as crianças a magia desse lugar incrível”, contou. Tiago finalizou convidando a todos para conferir os últimos dias de show. “Neste domingo, dia 15/05, faremos nossa última apresentação em Taboão da Serra, todos que ainda não vieram conferir, não percam essa oportunidade de assistir nosso espetáculo super animado e gratuito, pois essas são as últimas apresentações da temporada aqui na cidade”, disse.

No Di Cherry Circus 12 artistas se revezam para levar alegria para o público. Entre as atrações estão o fantástico Globo da Morte, o encanto dos contorcionistas e trapezistas, além da agilidade dos malabaristas e acrobatas. Já com os palhaços e personagens infantis a diversão é completa e garantida.

O prefeito Aprígio comentou sobre a parceria de Taboão da Serra, com o circo. “É a primeira vez que trazemos para Taboão um circo gratuito para os moradores. O circo é um local que lembra a infância, nos faz rir e se divertir, trazer isso para Taboão é ótimo, além de vermos as pessoas indo até lá e lotando as cadeiras. Quem ainda não viu, não perca a oportunidade, já está acabando”, concluiu o prefeito.

O secretário de Cultura, Binho, falou sobre o Di Cherry Circus em Taboão. “A parceria da Secretaria de Cultura com o circo, é muito legal para a cidade, nossa população recebeu muito bem o evento e têm prestigiado. É uma apresentação maravilhosa, muito animada e emocionante. Essa é a última semana e vocês não podem perder, até dia 15 de maio, aqui em frente ao Parque das Hortênsias. Venham conferir!”, disse o secretário.

Serviço:

Di Cherry Circus em Taboão da Serra

Entrada gratuita e 1kg de alimento é bem-vindo

Onde? Estacionamento do Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Quando? Até 15/05

Sessões: Quintas e Sextas-feiras, às 20h | Sábados E domingos, às 18h e às 20h

Informações: (11) 97624-7050

Instagram: @dicherrycircus