Dia D: Taboão da Serra realiza vacinação contra a poliomielite neste sábado (8)

Por Vera Sampaio, da PMTS

Neste sábado, 8 de junho, é o Dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite e 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM) da Prefeitura de Taboão da Serra estarão abertos, das 8h às 16h para imunização de crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Para receber o imunizante é necessário apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS, documento oficial com foto ou certidão de nascimento.

Considerando que a UBS Dra. Maria José de Albuquerque está em obras para reforma e ampliação, a vacinação será realizada no CEM, equipamento que divide o mesmo prédio, porém com acesso pela via abaixo, Av. Armando de Andrade, 741, no Parque Santos Dumont.

A poliomielite, também conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus, o póliovirus, que pode acarretar na paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenir a doença.

“Participe do Dia D com a pólio, leve as crianças com menos de 5 anos para serem vacinadas na UBS perto de casa. Com a vacinação, continuaremos com a essa doença erradicada em nosso país”, declara o prefeito Aprígio.

SERVIÇO:

Dia D contra a poliomielite

SÁBADO – 8/6, das 8h às 16h





Público-alvo: crianças menores 5 anos

Locais de vacinação:

– Centro de Especialidades Médicas (CEM) – Av. Armando de Andrade, 741, Pq. Santos Dumont

– UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

– UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

– UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

– UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

– UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

– UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

– UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

– UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

– UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

– UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

– UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

– UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

– UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381, Pq. Laguna