Dia D: veja onde você pode se vacinar contra o sarampo, neste sábado (22)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra realiza neste sábado (22) o “Dia D” de vacinação contra o Sarampo. Quem ainda não recebeu a dose de imunização contra o vírus terá à disposição dois postos: a UBS Dra. Maria José de Albuquerque (Parque Assunção) e a quadra do CSU (Parque Pinheiros).

A ação tem como público-alvo crianças a partir de seis meses de idade e adultos que possuem até 49 anos.

O sarampo chegou a ser considerado extinto no território brasileiro, mas novos casos de contaminação surgiram no país há dois anos. “A prevenção é a única forma de evitar que o vírus transmissor do sarampo se espalhe novamente, por isso pedimos que a população se vacine e contribua com o combate à doença”, explica a secretária de Saúde de Taboão, Dra. Raquel Zaicaner.

Até o momento, 4245 pessoas foram imunizadas contra a doença no município. Quem faz parte do público-alvo do Dia D e ainda não se vacinou, deve ir ao local de vacinação mais próximo de sua residência com um documento de identidade original com foto, o cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Serviço:

Locais de vacinação

UBS Dra. Maria José de Albuquerque (Rua José Mari, n° 13, Parque Assunção)

Quadra do CSU (Estrada Benedito Cesário de Oliveira, n° 1970, Parque Pinheiros).