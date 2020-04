Dicas para estimular as crianças à leitura durante a quarentena

Por Samara Matos, com informações do Senac

A jornalista, roteirista e escritora Goimar Dantas lançou o livro A Arte de Criar Leitores: reflexões e dicas para uma mediação eficaz, pela Editora Senac São Paulo (2019), e listou algumas dicas de como os pais podem aproveitar o isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus para tornarem-se mediadores de leitura, assim como aumentar o interesse das crianças.

A obra contém não apenas reflexões teóricas sobre o universo dos livros e da leitura, mas também traz dicas importantes para todos os que buscam despertar no outro o gosto e o amor pela prática.

Goimar compartilha dicas para os pais se tornarem bons mediadores de leitura:

Escolha um livro ou texto de que você goste. Demonstre entusiasmo ao apresentá-lo. Comece mostrando a capa, contracapa, dizendo o nome do autor. Pratique para ter uma boa entonação durante a leitura; aliás, você pode alterar seu tom de voz dependendo dos personagens do livro e da situação que ele apresenta. Abra o livro e apresente as ilustrações, caso a obra possua. Leia o texto em voz alta e, vez ou outra, faça algumas pausas para olhar nos olhos da criança. Ajude seu filho a entrar de cabeça no universo da obra; não precisa parar para explicar as palavras difíceis do texto, mas se ele perguntar, você pode responder. Pergunte o que a criança mais gostou da história, o que sentiu durante a leitura, se já passou por alguma situação parecida ou se gostaria de viver em sua vida algo que o livro apresentou. Deixe que ela se expresse, troquem ideias, faça com que se sinta à vontade para falar ao final. Guarde essa dica: é preciso ler “com” a criança e não “para” ela. Mediar a leitura é um tipo de entrega, de dança, de ritual. Contar com a participação, a alegria e a integração do outro torna tudo mais mágico e bonito.

A figura do mediador de leitura pode ser comparada ao arco-íris multicolorido, uma vez que aponta o caminho rumo ao verdadeiro pote de ouro que é o contato com os livros, um encontro que contribui para a diversão, prazer, alegria e, de quebra, consciência crítica, criatividade, ganho de vocabulário, capacidade de argumentação, empatia, cidadania e outras tantas benesses que advêm do hábito de ler e que simbolizam verdadeiros tesouros na vida de quem se aventurar por páginas repletas de histórias.

*O trecho acima foi retirado do livro A Arte de Criar Leitores: reflexões e dicas para uma mediação eficaz, de Goimar Dantas.

Autora: Goimar Dantas /Editora: Editora Senac São Paulo / Páginas: 280 / Preço: R$ 50 / Site:https://www.livrariasenac.com