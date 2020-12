Diego Menasse e Lucas Salles faz show de Stand-up comedy no Feijão de Corda Taboão

Direto da redação

Nesta terça-feira (22) o Restaurante Feijão de Corda de Taboão da Serra, vai receber a partir das 19h30 os comediantes Diego Menasse e Lucas Salles (ex-CQC, Programa do Edu Guedes, Parafernália, A Fazenda (TV Record) e Pânico na Band). Um dos melhores humoristas do circuito. Os Ingressos antecipados e limitados com desconto no local R$20,00 (unissex).

Além do show de stand-up Jingle Bells Comedy terá também música ao vivo com Wagner Moura, tocando e cantando o melhor do pop rock, forró universitário e MPB. O estabelecimento segue todos os protocolos de segurança, como higienização de mesas e cadeiras, uso de máscaras e álcool em gel à disposição do público. O local está trabalhando com 40% da capacidade.

SERVIÇO Restaurante Feijão de Corda – Praça Nicola Vivilechio, 287 – Centro – Taboão da Serra Info/whatsApp: (11)4786-1550 Realização: Nagana Produções