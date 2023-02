Direto da redação

Os diretores da Cooperativa Habitacional Vida Nova, Hélio Tristão e Ivan Cruz, e o coordenador das obras da Cooperativa, Josival, concederam entrevista coletiva na segunda-feira, dia 13. Na pauta, os diretores falaram sobre a importância e o legado da diretora Dra. Marilene Trappel, falecida no início do mês. Eles também rebateram as acusações de que a Cooperativa teria culpa pelas enchentes na Rodovia Régis Bittencourt, na divisa entre Embu e Taboão.